تركيا.. حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يعلن عدم تسمية مرشح للانتخابات الرئاسية

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، اليوم الأربعاء، وبشكل رسمي أنه لن يسمي مرشحا لخوض انتخابات الرئاسة التركية باسم تحالف الحرية والعمل الذي يقوده.

هذا الإعلان يعني أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، سيدعم مرشح تحالف المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، وهو أمر سيعزز موقفه وحظوظه جدا بالانتخابات القادمة.

وهذا القرار مهم جدا لأن الحزب الكردي يمتلك على الأقل ستة ملايين ونصف المليون صوت، ومع تحالفه الذي يقوده "الحرية والعمل" هو يملك على الأقل 7 ملايين صوت، وبالتالي نتحدث عن نسبة من 12٪؜ إلى 15٪؜ من أصوات الناخبين، وهذه نسبة تحسم تماما نتيجة الانتخابات.

يذكر أن المرشحين للانتخابات الرئاسية التركية حتى الآن:

1-رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم.. وهو مرشح "تحالف الشعب" الحاكم.



2-كمال كيليتشدار أوغلو، هو زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، مرشح "تحالف الأمة" المعارض.

3-محرم إينجا، رئيس حزب البلد، وهو من المعارض.

4-فاتح أربكان، رئيس حزب الرفاه من جديد/ اليميني المحافظ، وهو حزب مستقل أقرب للمعارضة.



5-سنان أوغان، مرشح تحالف "آتا" القومي اليميني المتطرف، وهو من المعارضة.



6-دوغو بيرنتشيك، رئيس حزب وطن، الاشتراكي القومي اليساري (أقرب للتحالف الحاكم).



7-عرفان أوزون، رئيس حزب العدالة والاتحاد (حزب صغير جدا).

المصدر: RT