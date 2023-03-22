لأول مرة.. لندن تضاء بمناسبة شهر رمضان (فيديو + صور)

قام عمدة لندن صادق خان، بإشعال أضواء رمضان وذلك للمرة الأولى في ميدان بيكاديللي في العاصمة.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة أوروبية مثل هذا العرض الكبير، مع إضاءة 30 ألف مصباح، وأقمار تصور مراحل القمر طوال شهر رمضان.

وأضاء خان الأضواء، وهو واحد من 1.3 مليون مسلم في لندن يحتفلون بشهر رمضان.

For the first time ever the West End is being lit up by a beautiful display of lights to mark the holy month of Ramadan ☪️✨



It was an honour to switch them on officially this evening ahead of the start of Ramadan. pic.twitter.com/t6gXpwAxiE — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) March 21, 2023

وقد قادت المبادرة منظمة Ramadan Lights UK غير الهادفة للربح، والتي جمعت الأموال لهذا العرض من خلال التبرعات العامة.

وقالت عائشة ديساي، مؤسسة المنظمة: "عندما كنت طفلة، كانت الرحلة إلى وسط لندن لمشاهدة الأضواء الاحتفالية بعيد الميلاد متعة سنوية. كنت أنا وأختي نستلقي في مؤخرة السيارة وننظر إلى الأضواء من خلال فتحة السقف. لقد كانت سحرية".

﷽



Lights and decorations have been set up around Picadilly Circus in London, United Kingdom for the first time, to celebrate the arrival of Ramaḍān#ramadan#SubhanAllah#Alhamdulillah#La_ilaha_illallah#AllahuAkbar#La_ilaha_illa_Anta_Subhanaka_inni_Kuntu_Minaz_Zaliminpic.twitter.com/JEufVpC29D — Zulkar Sarkar (@zulkar_sarkar) March 21, 2023

وأضافت: "كمسلمة، أردت أن أجلب بعضا من هذا السحر إلى مجتمعي ... وقبل ثلاث سنوات، بدأت تلك الرحلة بأضواء رمضان. وقد ساعدتنا الجهات المانحة السخية".

Ramadan Lights in London . pic.twitter.com/LxAKtG3oLx — Mohamed Ben-Zetun . (@ZetunMohamed) March 22, 2023

المصدر: "الغارديان" + RT