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لأول مرة.. لندن تضاء بمناسبة شهر رمضان (فيديو + صور)

أخبار العالم

لأول مرة.. لندن تضاء بمناسبة شهر رمضان (فيديو + صور)
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قام عمدة لندن صادق خان، بإشعال أضواء رمضان وذلك للمرة الأولى في ميدان بيكاديللي في العاصمة.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة أوروبية مثل هذا العرض الكبير، مع إضاءة 30 ألف مصباح، وأقمار تصور مراحل القمر طوال شهر رمضان.

وأضاء خان الأضواء، وهو واحد من 1.3 مليون مسلم في لندن يحتفلون بشهر رمضان.

وقد قادت المبادرة منظمة Ramadan Lights UK غير الهادفة للربح، والتي جمعت الأموال لهذا العرض من خلال التبرعات العامة.

وقالت عائشة ديساي، مؤسسة المنظمة: "عندما كنت طفلة، كانت الرحلة إلى وسط لندن لمشاهدة الأضواء الاحتفالية بعيد الميلاد متعة سنوية. كنت أنا وأختي نستلقي في مؤخرة السيارة وننظر إلى الأضواء من خلال فتحة السقف. لقد كانت سحرية".

وأضافت: "كمسلمة، أردت أن أجلب بعضا من هذا السحر إلى مجتمعي ... وقبل ثلاث سنوات، بدأت تلك الرحلة بأضواء رمضان. وقد ساعدتنا الجهات المانحة السخية".

المصدر: "الغارديان" + RT

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