موسكو وبكين قلقتان من المخاطر المرتبطة بإنشاء تحالف "AUKUS" وتحذران من انتشار أسلحة الدمار الشامل

أكدت روسيا والصين قلقهما البالغ إزاء المخاطر المرتبطة بإنشاء تحالف أوكوس (AUKUS)، ودعت الدول المشاركة فيه إلى الوفاء الصارم بالتزامات بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الثلاثاء، حول تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين، ودخولهما في عصر جديد.

وجرى إنشاء تحالف أوكوس إثر توقيع أمنية ثلاثية بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء أسطول جديد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، ستحصل بموجبها أستراليا على واحدة منها.

وأكد البيان: "يعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء الآثار والمخاطر على الاستقرار الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما يتعلق بإقامة برنامج الغواصات النووية ضمن تحالف "أوكوس"، بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وخططها".

كما أشار البيان: "يحث الطرفان بقوة أعضاء هذه الشراكة على التنفيذ الصارم لالتزاماتهم بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة ".

وأوضح البيان: "الأطراف تؤكد أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الأساس في الآليات الدولية لنزع السلاح النووي والنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية ".

وجاء في البيان أن "الطرفين يعيدان تأكيد التزامهما بموجب هذه المعاهدة وسيواصلان تنسيق الجهود للحفاظ على المعاهدة وتعزيزها لصالح الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

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المصدر: تاس