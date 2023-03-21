وزیر النفط الإيراني يعلن اكتفاء بلاده الذاتي في بناء مصافي النفط والغاز

أعلن وزير النفط الايراني جواد أوجي، أن بلاده وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في بناء مصافي النفط والغاز.

وخلال مراسم تدشين الجزء الأول من المرحلة الثانية من خطة تنمية قدرات مصفاة أبادان، أشار جواد أوجي إلى انسحاب جميع الكوادر الأجنبية والمستشارين من مصفاة عبادان، مضيفا: "تبلغ قيمة هذا المشروع 1.1 مليار دولار تم تشغيله من قبل العاملين في صناعة النفط الايرانية".

وأردف أوجي: "زاد إنتاج البنزين في هذه المصفاة من 10 ملايين لتر يوميا إلى 14 مليون لتر يوميا، وزاد إنتاج الديزل من 15 مليون لتر إلى 18 مليون لتر في اليوم".

وتابع:"اليوم وصلنا إلى الإكتفاء الذاتي في بناء مصفاة الغاز ومصفاة النفط بفضل دماء الشهداء والاعتماد على قوى داخلية قوية".

وفي إشارة إلى الرقم القياسي الجديد لمبيعات النفط، أكد جواد أوجي إمداد جميع القطاعات المستهلكة للوقود دون انقطاع الغاز والكهرباء، فيما شهدت البلاد انقطاع التيار الكهربائي في شتاء 2019.

المصدر: وكالة "مهر"