بيان روسي صيني مشترك: معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية "حجر الزاوية" للآليات الدولية لنزع السلاح

أكدت موسكو وبكين، أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الزاوية في الآليات الدولية لنزع السلاح النووي والنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال البيان: "تؤكد الأطراف أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الزاوية في الآليات الدولية لنزع السلاح النووي والنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية. وتعيد الأطراف تأكيد التزامها بمتطلباتها بموجب هذه المعاهدة، وسنواصل تنسيق الجهود للحفاظ على المعاهدة وتعزيزها لصالح الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأوضح البيان: "يجب على جميع القوى النووية ألا تنشر أسلحة نووية خارج أراضيها، ويجب أن تسحب جميع الأسلحة النووية الموجودة في الخارج".

المصدر: نوفوستي