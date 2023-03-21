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مساعد الرئيس الروسي: بوتين لا يخطط للقاء بايدن عقب محادثاته من الرئيس الصيني

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مساعد الرئيس الروسي: بوتين لا يخطط للقاء بايدن عقب محادثاته من الرئيس الصيني
Sputnik
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صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "أعرف فقط أن مثل هذا اللقاء غير مخطط له".

وردا على سؤال حول احتمال اعتقال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة، بأن هذه القضية لم يتم بحثها مع الصين.

وبحث بوتين وجين بينغ في إطار ضيق، المسائل الملحة للعلاقات بين البلدين والعلاقات الدولية، كما تطرق الجانبان إلى خطة الصين لحل النزاع في أوكرانيا.

وأخبر بوتين، نظيره شي جين بينغ، أنه اطلع بعناية على الخطة الصينية لتسوية الأوضاع في أوكرانيا، مشيدا بموقف بكين المتوازن من هذا القضية، وغيرها من القضايا الدولية.

المصدر: نوفوستي

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