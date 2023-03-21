إعلام: سفن البحرية الدنماركية تواجدت في موقع تخريب "السيل الشمالي 2"

أفاد موقع Berlingske أن سفنا تابعة للبحرية الدنماركية تواجدت اليوم الثلاثاء في بحر البلطيق شرق جزيرة بورنهولم حيث وقع التفجير الذي طال أنابيب غاز "السيل الشمالي".

ووفقا لموقع "Marine Traffic"، لوحظ إبحار السفن "كورفيت Niels Juel" (التابعة للبحرية الدنماركية)، وسفينة "Rota" الدورية، وسفينة الغوص "Soloven" في جزء من البحر حيث وقع التفجير الذي طال خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي2".

وفي وقت سابق، رجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن منفذي الهجوم على خطوط الغاز زرعوا عدة عبوات ناسفة لتنفيذ هجومهم الإرهابي، لكن بعضها لم ينفجر.

وقال بوتين، خلال مقابلة على قناة "روسيا 1": "على ما يبدو بأنه تم زرع عدة عبوات ناسفة. هناك شيء ما انفجر وشيء لم ينفجر. ليس من الواضح ما هي الأسباب".

وفي 26 سبتمبر من العام الماضي، تعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي 1و2"، للتفجير، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.

وذكرت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي"، أنه لا يمكن تقدير الوقت اللازم لإصلاح الضرر الذي تعرضت له خطوط أنابيب الغاز، كما شرع مكتب المدعي العام في روسيا، بفتح قضية تتعلق بعمل من أعمال الإرهاب الدولي.

يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز جائزة بوليتزر، نشر تحقيقا صحفيا، حول التفجيرات، التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وبين هيرش في التحقيق، أن غواصين أمريكيين وضعوا متفجرات تحت خطوط الأنابيب، خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، وقام النرويجيون بتفعيلها، بعد ثلاثة أشهر.

المصدر: تاس