وزير الدفاع الإسرائيلي: رفض الخدمة العسكرية خطر يتهددنا

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن رفض الخدمة العسكرية خطر يهدد إسرائيل وعمل الجيش في تنفيذ مهماته.

وخلال مشاركته في في منتدى عمليات الجيش الإسرائيلي بمشاركة قادة الوحدات، أشار غالانت إلى أنه استعرض التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، مشددا على أن "التهديد الإيراني هو الذي يقود جزءا كبيرا من التهديدات التي تواجهنا".

وأضاف: "في مواجهة هذه التحديات، شددت على أن الدعوة إلى رفض الخدمة أمر خطير، ويقوض قوتنا، بل وقد يضر بقدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مهامه".

בפורום המבצעי של צה״ל בהשתתפות מפקדי היחידות, סקרתי את האתגרים הביטחוניים העומדים בפנינו, תוך הדגשת האיום האיראני המהווה יד מכוונת שמובילה חלק ניכר מהאיומים למולנו.



למול אתגרים אלו, הדגשתי שהקריאה לסרבנות מסוכנת, מכרסמת בעוצמתנו ואף עלולה לפגוע ביכולתו של צה״ל לבצע את משימותיו. pic.twitter.com/TUcS68IkVv — יואב גלנט (@yoavgallant) March 20, 2023

المصدر: RT