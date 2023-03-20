وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد نتنياهو بالاستقالة من منصبه

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه "يجب وقف العملية أحادية الجانب في الثورة القضائية"، مهددا بالاستقالة، وفق ما ذكرت قناة "I24".

وبحسب "I24"، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال الأيام الأخيرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه "يجب وقف العملية أحادية الجانب في الثورة القضائية" بسبب تأثيرها على قوات الاحتياط بالجيش وتأثيرها القيمي على المجتمع الإسرائيلي.

وتوجه غالانت لنتنياهو بالقول إنه "في حال تواصل التشريع أحادي الجانب بدون موافقة واسعة"، سيستقيل من منصبه كوزير للدفاع.

جدير بالذكر أنه خلال الليلة الماضية، قرر رؤساء أحزاب الائتلاف أنه يجب استكمال تشريع تغيير اللجنة لاختيار القضاة حتى نهاية فترة الربيع بالكنيست الحالية، قبل عيد الفصح، وفقا للاتفاق الجديد الذي عرضه رئيس لجنة التشريع روتمان.

المصدر: "I24"