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سياسي بريطاني يدعو إلى حل الأزمة الأوكرانية لتداعياتها وإضرارها بالغرب

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سياسي بريطاني يدعو إلى حل الأزمة الأوكرانية لتداعياتها وإضرارها بالغرب
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دعا السياسي البريطاني وزعيم حزب التراث ديفيد كورتن، الغرب إلى حل الصراع في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وكتب كورتن في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "يجب على الغرب أن يتخذ إجراءات لتهدئة التوترات في أوكرانيا على الفور. إن تأجيج الصراع يضر بمصالحنا الوطنية ومصالح الناس العاديين في روسيا وأوكرانيا والغرب".

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كما انتقد عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، مايك والاس، سياسات الولايات المتحدة وحلف الناتو في أوكرانيا، قائلا إنهما حولاها إلى "بيدق".

وكتب والاس عبر "تويتر": "لسوء الحظ، أوكرانيا مجرد بيدق في الحرب الإمبريالية بالوكالة التي تشنها الولايات المتحدة وحلف الناتو ضد روسيا، سعيا وراء مصالحهما الخاصة، غير آبهين بأرواح الروس والأوكرانيين الذين يموتون بلا سبب يذكر!".

وينادي الكثير من الساسة الغربيين إلى حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا لما لها تداعيات وانعكاسات على جميع دول العالم.

المصدر: نوفوستي

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