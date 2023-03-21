الكنيست الإسرائيلي يصادق على تعديل قانون "فك الارتباط" لصالح المستوطنين

صادق الكنيست الإسرائيلي على تعديل قانون "فك الارتباط"، وسمح التعديل المدرج على القانون بعودة إسرائيليين الى مناطق في الضفة الغربية تم إخلاؤها بالتزامن مع الانسحاب من غزة عام 2005.

وهذا التعديل الذي تم تمريره في القراءتين الثانية والثالثة (النهائية) للكنيست حصل على 31 صوتا داعما مقابل 18 صوتا رافضا، نال أيضا بعض الدعم من أعضاء المعارضة.

وبموجبه تم إلغاء بنود قانون فك الارتباط التي حظرت على الإسرائيليين دخول المنطقة التي كانت فيها مستوطنات حومش وغانم وكاديم وسا نور مرة واحدة، وتم السماح لهم بالعودة إليها.

وكانت التجمعات الأربعة هي المستوطنات الوحيدة في الضفة الغربية التي كانت ضمن خطة "فك الارتباط" التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون صيف العام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.

وحسب المعلومات فإن القانون الجديد ينطبق على تلك المناطق فقط، وبموجبه على رئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، توقيع أمر عسكري يسمح للإسرائيليين بالعودة إلى تلك المناطق.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"