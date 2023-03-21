 
مباشر

موسكو: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لا يمكنها لعب دور الوساطة 

أخبار العالم

موسكو: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لا يمكنها لعب دور الوساطة 
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uyvt

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا يمكنها لعب دور الوساطة المحايد في عملية السلام في أوكرانيا، لأنها مشاركة في الصراع ضد روسيا.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ للأمن، وولفغانغ إيشينغر، إلى إنشاء مجموعة اتصال حول أوكرانيا من أجل "إطلاق عملية السلام"، واقترح أن تضم المجموعة واشنطن ولندن وباريس وبرلين.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الخارجية الروسية، قوله: "رسميا، لا نعرف شيئا عن هذه المبادرة ... ومع ذلك، فإن فكرة إيشينغر تثير تساؤلات مشروعة. أولا وقبل كل شيء، لأن جميع الدول الأربع المذكورة هي نفسها مشاركة في الصراع ضد روسيا، والذي لا يزال مستمرا على أراضي أوكرانيا".

وأشار المتحدث إلى أن هذه الدول تزود القوات الأوكرانية بالسلاح، وتزودها بالمعلومات الاستخبارية لتحديد الأهداف، وتشرف على تدريب القوات لأوكرانيا، وترسل أيضا المرتزقة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال إن "هذه الدول فرضت عقوبات غير قانونية على روسيا، وجمدت أصولها الخارجية، وتطالب بإنشاء محكمة لمعاقبة القيادة الروسية، وتبتز أصدقاءنا وتمنعهم من التعاون مع روسيا. وهذه الدول تدعم مبادرات (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي للسلام الزائفة، والتي لا علاقة لها بالواقع".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا