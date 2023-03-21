بايدن يحتفل بعيد النوروز.. ويوجه رسالة إلى الإيرانيات (فيديو)

نظم الرئيس الأمريكي جو بايدن حفلا في البيت الأبيض بمناسبة رأس السنة الفارسية الجديدة "عيد النوروز"، وأشاد بالإيرانيات اللائي نزلن إلى الشوارع للاحتجاج عقب وفاة مهسا أميني.

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وقال بايدن أمس الاثنين، إنه يتمنى أن يكون العيد، وهو تقليد عمره حوالي أربعة آلاف عام ويشتهر باسم مهرجان النار المرتبط بالديانة الزرادشتية، "لحظة أمل لنساء إيران اللائي يناضلن من أجل حقوقهن الإنسانية الأساسية".

وأضاف: "الولايات المتحدة تقف مع هؤلاء النساء الشجاعات وجميع مواطني إيران الذين يلهمون العالم بقناعاتهم"، واصفا الحدث بأنه أكبر احتفال بعيد النوروز في البيت الأبيض حتى الآن.

وقال الرئيس الأمريكي: "سنواصل تحميل المسؤولين الإيرانيين المسؤولية عن مهاجمتهم لشعبهم".

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سلسلة عقوبات جديدة بحق عشرات المسؤولين والمنظمات الإيرانية، من بينها الحرس الثوري والشرطة، بسبب "حملتهم العنيفة على المتظاهرين".

وبدأت الاحتجاجات في منتصف سبتمبر من العام الماضي، عقب وفاة أميني بعد اعتقالها على يد شرطة الأخلاق الإيرانية بزعم انتهاك قواعد الحجاب.

المصدر: أ ب