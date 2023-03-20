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رئيس الأركان الأمريكي: لا يوجد تفوق حاسم لأي من طرفي النزاع في أوكرانيا

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رئيس الأركان الأمريكي: لا يوجد تفوق حاسم لأي من طرفي النزاع في أوكرانيا
AP Andrew Harnik
رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي
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صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي بأن أي من طرفي النزاع في أوكرانيا لا يمتلك تفوقا حاسما، وأن التوازن سيبقى لبعض الوقت.

ونشرت صحيفة "بوليتيكو" مقطتفات من تصريح ميلي لمؤسسة Eurasia Group للأبحاث، جاء فيها أنه "من المرجح أن ما من طرف سيحقق أهدافه بالوسائل العسكرية، وأن مثل هذا الوضع سيبقى قائما لبعض الوقت".

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وأشار ميلي إلى أنه لا يعتبر "طرد القوات الروسية من أوكرانيا" أمرا مرجحا هذا العام.

واعتبر كذلك أن روسيا "لن تتمكن من تحقيق أهدافها السياسية أيضا" في أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد اجتماع جديد بصيغة "رامشتاين" للدول الداعمة لأوكرانيا يوم 15 مارس الجاري، التي تعهدت بتزويد القوات الأوكرانية بالمزيد من المعدات العسكرية والذخيرة، وسط تقارير إعلامية عن تحضيرات الجيش الأوكراني "للهجوم المضاد" هذا الربيع.

المصدر: تاس

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