على خلفية زيارة الرئيس الصيني.. واشنطن تصف روسيا بـ "الشريك الأصغر" للصين

اعتبرت الإدارة الأمريكية خلال مؤتمر صحفي أن روسيا تحولت إلى "الشريك الأصغر" في علاقاتها مع الصين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين: "أود القول إنه في هذه العلاقات الثنائية، يعتبرون (الروس) الشريك الأصغر".

وجاء ذلك ردا على سؤال، ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر روسيا "دولة عميلة" للصين.

ويأتي ذلك على خلفية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لموسكو يوم الاثنين، التي من المقرر أن تستغرق 3 أيام، والتي ناقش الرئيس الصيني خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين روسيا والصين وقضايا جدول الأعمال الدولي".

المصدر: تاس