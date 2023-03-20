شركة أمازون تخطط لتسريح 9 آلاف موظف

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جيسي، عن خطط لتسريح 9 آلاف موظف، بشكل أساسي من منصتها السحابية، وقسم الموارد البشرية، والخبرة والتكنولوجيا، وقسم الإعلانات ومنصة "تويتش".

وقال الرئيس التنفيذي: "نظرا لأننا أكملنا المرحلة الثانية من خطتنا التشغيلية ("OP2") الأسبوع الماضي، أعلمكم بأننا نعتزم تصفية ما يقرب من 9 آلاف منصب إضافي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبشكل أساسي من المنصة السحابية AWS وقسم الخبرة والتكنولوجيا PXT وقسم الإعلانات Ads ومنصة Twitch".

ويشير جيسي إلى أن التسريحات تجري لخفض التكاليف وسط عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم اليقين في المستقبل القريب، ويوضح الرئيس التنفيذي أيضا أنه في سياق تقييم الوضع، اقترحت الأقسام الداخلية للشركة حلولا مختلفة من تقليص الموظفين، وعلى العكس من ذلك، إنشاء وظائف شاغرة جديدة.

وفي الوقت نفسه، ورد أن الشركة اضطرت إلى خفض عدد الموظفين بمقدار 18 ألف موظف في وقت سابق من شهر يناير، وعند الانتهاء من المرحلة الثانية من التخطيط في مارس لتقليص 9 آلاف وظيفة أخرى.

وتعتبر شركة "أمازون" واحدة من أكبر بائعي التجزئة عبر الإنترنت في العالم، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تعمل الشركة في كندا والصين والبرازيل واليابان وأوروبا، وتم إطلاق متجر Amazon.com عبر الإنترنت في يوليو 1995.

المصدر: نوفوستي