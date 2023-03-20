فرنسا.. اعتماد إصلاح التقاعد بعد رفض البرلمان مقترحي حجب الثقة عن الحكومة

أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، يوم الاثنين، رفض اقتراحي سحب الثقة بشأن قرارها تجاوز البرلمان، ما يعني اعتماد إصلاح مثير للجدل للمعاشات التقاعدية.

وأكدت رئيسة مجلس النواب يائيل براون بيفيه، أن مجلس النواب المكون من 577 مقعدا رفض اقتراحا تم تقديمه، بعد أن نجت الحكومة حجب الثقة عنها تقدم به عدد من الأحزاب، وبفارق 9 أصوات فقط.

وأشارت أن هذا يعني أن الإصلاح قد تم اعتماده الآن من قبل الهيئة التشريعية.

ورفضت الجمعية الوطنية الفرنسية بفارق تسعة أصوات أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد.

إقرأ المزيد

المصدر: أ ف ب