بيسكوف: محادثات بوتين وشي جين بينغ مستمرة منذ نحو 4 ساعات

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، والتي بدأت قبل حوالي أربع ساعات، لا تزال جارية.

وقال بيسكوف لوكالة "نوفوستي": "المحادثة ما زالت مستمرة".

ووصل الرئيس الصيني إلى موسكو اليوم، حيث بدأت المحادثات في الكرملين في حوالي الساعة 17:30 بتوقيت موسكو. ويعتزم القادة مناقشة كل من التعاون الثنائي والوضع في أوكرانيا والخطة الصينية لحل الأزمة.

المصدر: نوفوستي