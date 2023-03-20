كوريا الجنوبية تطلب من العراق دعم شركاتها في توسيع ميناء الفاو

قالت وزارة المحيطات الكورية الجنوبية إن وزيرها جو سونغ هوان اجتمع مع كبار المسؤولين العراقيين وطلب منهم تقديم الدعم لمشاركة الشركات الكورية بالمشاريع المتعلقة بميناء الفاو الكبير.

وزار جو سونغ هوان العراق في يومي 14 و15 مارس، حيث قام بزيارة موقع بناء لمشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة في يوم 14 مارس، إذ يهدف المشروع إلى تطوير الميناء ليصبح واحدا من أكبر 12 ميناء في العالم بحلول عام 2041 من خلال ضخ 53 تريليون وون من قبل الحكومة العراقية.

والتقى الوزير في موقع البناء مع مسؤولين وموظفين في شركة "دايو" للهندسة والإنشاءات لتشجيعهم.

وأوضحت شركة "دايو" للهندسة والإنشاءات أن رئيسها بايك جونغ وان رافق الوزير وناقش سبل توسيع مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشروع ميناء الفاو الكبير، ومشاركة "كونسورتيوم" من شركة "دايو" للهندسة والإنشاءات وهيئة ميناء بوسان ومحطة "كيونغ إن" لشركة "SM Line" للشحن والنقل في مشروع إدارة الميناء، حيث تم تشكيل الكونسورتيوم من القطاعين الخاص والعام لنقل خبرات كوريا الجنوبية في بناء الموانئ الكبيرة وإدارتها، بناء على طلب من العراق في يوليو من العام الماضي.

واجتمع الوزير الكوري الجنوبي في 15 مارس مع وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي لمناقشة التعاون بين البلدين في تطوير وتشغيل ميناء الفاو الكبير ومشروع إعادة الإعمار في العراق بحضور مسؤولين من هيئة ميناء بوسان وشركة "دايو" للهندسة والإنشاءات وشركة "SM Line" للشحن والنقل.

واقترح جو سونغ هوان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن تطوير وتشغيل وإدارة الموانئ، مشيرا إلى خبرات كوريا الجنوبية في تطوير البنية التحتية للموانئ وتشغيل الموانئ الذكية.

واجتمع مع كل من الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية جبار ثجيل مطلك الحيدري، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي.

وأعرب بايك جونغ وان خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروع بناء قاعدة بحرية في العراق، مؤكدا أن "دايو" للهندسة والإنشاءات هي شركة مناسبة ومؤهلة لبناء القاعدة البحرية في العراق بنجاح، نظرا لأنها قامت ببناء عديد من القواعد البحرية في كوريا الجنوبية.

وبين جو سونغ هوان أن وزارة المحيطات والثروة السمكية دعت وزير النقل العراقي السابق ورئيس الشركة العامة لموانئ العراق إلى كوريا الجنوبية في مارس من العام الماضي في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع العراق.

وأضاف أن الوزارة تعتزم تعزيز التعاون مع العراق وغيره من الدول الرئيسية لمساعدة الشركات الكورية الجنوبية على دخول أسواق الموانئ في الخارج.

المصدر: "يونهاب"