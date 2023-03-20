CNN: محامو ترامب يستعدون لتوجيه هيئة المحلفين تهما ضده

أفادت CNN بأن فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يستعد لتوجيه هيئة المحلفين الموسعة في نيويورك توصياتها بتوجيه تهمة تزوير مستندات مالية ضد ترامب.

وأشارت قناة CNN يوم الاثنين نقلا عن مصادر أن المحامين يدرسون مسألة مثول ترامب شخصيا أمام المحكمة إذا تلقى الإخطار اللازم.

وتوضح القناة أن ترامب قد يمتنع عن المثول، بصفته مقيما في ولاية فلوريدا، وبعد ذلك يمكن البدء بعملية تسليمه من فلوريدا إلى نيويورك.

وتلفت القناة إلى أن الدور الرئيسي في حل هذه المسألة سيلعبه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أحد أبرز منافسي ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024. وكان ترامب قد انتقد ديسانتيس في أكثر من مناسبة.

وتشير القناة إلى أن الفريق القانوني لترامب لا يتوقع اعتقاله. ومع ذلك، إذا أوصت هيئة المحلفين الموسعة بتوجيه التهم، فستكون هذه هي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

قبل ذلك، تم النظر في اتهامات ضد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون مرة واحدة فقط، في قضية فضيحة "ووترغيت". ولكنه حصل على عفو من خليفته الرئيس جيرالد فورد.

ويوم السبت، أكد ترامب عبر شبكة تروث الاجتماعية إن مكتب المدعي العام في نيويورك يستعد لاعتقاله يوم الثلاثاء ودعا أنصاره إلى الخروج للاحتجاج.

المصدر: تاس