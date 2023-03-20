إستونيا.. مدمرة أمريكية تدخل ميناء تالين في بحر البلطيق

أعلنت قيادة القوات البحرية الإستونية، يوم الاثنين، أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس بورتر" المزودة بالصواريخ الموجهة دخلت ميناء تالين في بحر البلطيق للتزود بالمؤن والوقود.

وذكر قائد القوات البحرية الإستونية، يوري ساسك: "تحية لحلفائنا الجيدين من الولايات المتحدة! نواصل تطوير التعاون، بمثل هذه الزيارات المهمة".

ودخلت السفينة، كما هو موضح عن قائد القوات البحرية الإستونية، الميناء الإستوني لتجديد الإمدادات والاستعداد للمهام اللاحقة ويتم حراسة السفينة في الميناء بواسطة زوارق دورية تابعة للبحرية الإستونية.

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المصدر: تاس