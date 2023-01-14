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مدمّرة "روزفلت" الأمريكية ترسو في إستونيا

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مدمّرة
Globallookpress
المدمّرة التابعة لقوات البحرية الأمريكية "روزفلت"
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وصلت مدمّرة "روزفلت" الأمريكية ترافقها مجموعة سفن حربية إلى ميناء العاصمة الإستونية تالين اليوم السبت في إطار زيارة مجدولة، حسب السفارة الأمريكية لدى إستونيا.

وقال البيان: "يسر السفارة الأمريكية أن ترحب بالمدمرة الأمريكية يو إس إس روزفلت، في ميناء تالين. لقد وصلت إلى تالين في زيارة مخطط لها من أجل التزوّد بالوقود وتجديد الإحتياطات، كما ستتاح للبحارة فرصة زيارة المدينة ".

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يشار إلى أن المدمّرة "روزفلت" من فئة المدمرات Arleigh Burke المجهّزة بالمنظومات المضادة للصواريخ "أيجيس"، الذي يعتبر القلب الحربي المشغل لهذه السفينة الحربية، وهو عبارة عن نظام رادار وصواريخ متكامل وقادر على أداء عمليات دفاعية ضد التهديدات الجوية والسطحية وتحت الماء في وقت واحد.

وتشير السفارة الأمريكية إلى أن طاقم السفينة يتألف من 250 شخصا.

المصدر: نوفوستي

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