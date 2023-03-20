الخارجية الهنغارية تدعو بوريل إلى ضمان احترام كييف لحقوق الأقلية المجرية

دعا وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى ضمان احترام كييف لحقوق الأقلية الهنغارية في إقليم ترانسكارباثيا.

وبحسب سيارتو، فقد طلب من بوريل تذكير ممثلي السلطات الأوكرانية بضرورة احترام حقوق الأقليات القومية، التي هي من بين القيم الأوروبية الأساسية.

وأشار سيارتو: "لقد طلبت من مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اتخاذ إجراءات لضمان احترام أوكرانيا لحقوق الأقلية الهنغارية في إقليم ترانسكارباثيا".

وأكد إنه في أوكرانيا، وفقا للتشريع الحالي، قد يتم إغلاق 99 مدرسة ابتدائية وثانوية في ترانسكارباثيا.

وأضاف سيارتو: "موقف هنغاريا من عملية الاندماج الأوكراني في الاتحاد الأوروبي سيتحدد إلى حد كبير من خلال ما إذا كانت أوكرانيا تحترم حقوق الأقلية الهنغارية وما إذا كانت ستعيد إليها الحقوق التي كانت تتمتع بها قبل عام 2015 ".

واتهم سكرتير وزارة الخارجية الهنغارية تاماس مينزر، في وقت سابق، أعضاء البرلمان الأوروبي و"بيروقراطيي بروكسل" بتأجيج الأزمة الأوكرانية ردا على انتقاداتهم لرحلة وزير الخارجية بيتر سيارتو لمينسك.

كما صرحت النائبة بمجلس الشطر المجري من إقليم ترانسكارباثيا، يوديتا بيتي، في وقت سابق، بأن الحكومة الأوكرانية، تضطهد الأقلية الهنغارية في إقليم ترانسكارباثيا "كرباتيا".

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المصدر: RT