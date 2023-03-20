عسكريون أميركيون يعترفون بالتفوق العسكري الصيني

أكد ممثلو القوات المسلحة الأمريكية تفوق الصين في العديد من المجالات العسكرية، معترفين بأن الأسطول الصيني أصبح الأكبر في العالم ،

وأفادت قناة CBS التلفزيونية نقلا عن قائد أسطول المحيط الهادئ للبحرية الأمريكية، نائب الأدميرال صموئيل بابارو والملازم قائد البحرية الأمريكية ديفيد إيش: "بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني كانت تتألف في أوائل عام 2000، من حوالي 37 سفينة. والآن يجري الحديث عن 350 سفينة".

وفي الوقت نفسه ، أكد بابارو: "أن البحرية الصينية هي الأكبر في العالم من حيث عدد السفن".

من جهته قال ديفيد آيش: إن "الصينيين أحرزوا تقدما كبيرا في العديد من المجالات الرئيسية، من الناحية العسكرية ".

المصدر: ريا نوفوستي