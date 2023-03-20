بيسكوف: واشنطن تعمل على إبطاء التسوية في أوكرانيا ولا تسمح بخفض حدة الأعمال العدائية

علق المتحدث باسم الكرملين حول آفاق محادثات سلام محتملة بوساطة صينية مع واشنطن بشأن أوكرانيا، قائلا "واشنطن تمنع انخفاض حدة الأعمال العدائية في أوكرانيا وتصرح بذلك بشكل علني ورسمي".

وأضاف المتحدث دميتري بيسكوف في تعليقه على سؤال حول هل يمكن أن تصبح الصين وسيطا بين روسيا والولايات المتحدة لحل الوضع حول أوكرانيا، "السلطات الأمريكية تعمل على إبطاء التسوية في أوكرانيا، ولا تسمح حتى بتقليل حدة الأعمال العدائية.. واشنطن ووزارة الخارجية ومجلس الأمن الأمريكي يتحدثون عن هذا بشكل علني ورسمي".

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وذكّر بيسكوف، بموقف واشنطن وتصريحات جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الذي قال إن الولايات المتحدة تعتبر أي دعوات محتملة لهدنة في أوكرانيا عقب الاجتماع المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ "غير مقبولة".

كما أكد بيسكوف أن نية واشنطن هو إطالة أمد الصراع وتفاقمه: "الولايات المتحدة تتمسك حقا بموقفها الرامي إلى زيادة إثارة الصراع ومنع انخفاض حدة الأعمال العدائية واستمرار ضخ أوكرانيا بمختلف أنظمة وأنواع الأسلحة".

وأضاف بيسكوف حول آفاق محادثات السلام بخصوص أوكرانيا، "إن الغرب لا يسمح حتى الآن بتباطؤ الأعمال العدائية في أوكرانيا، وتتحدث الولايات المتحدة عن ذلك بشكل علني ورسمي.. الولايات المتحدة، في الواقع، تتمسك بموقفها الذي يهدف إلى إثارة الصراع بشكل أكبر، ومنع انخفاض حدة الأعمال العدائية واستمرار ضخ أوكرانيا بأنظمة وأنواع مختلفة من الأسلحة".

المصدر: تاس، نوفوستي