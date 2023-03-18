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زاخاروفا: واشنطن تزود الأوكرانيين بأسلحة بمليارات الدولارات كي يزيد نزف قلوب مواطنيها

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زاخاروفا: واشنطن تزود الأوكرانيين بأسلحة بمليارات الدولارات كي يزيد نزف قلوب مواطنيها
Sputnik
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن واشنطن تزود أوكرانيا بأسلحة بقيمة مليارات الدولارات، وهي منذ زمن بعيد لا تحمل أي رحمة تجاه الروس ولا الأوكرانيين.

وكتبت زاخاروفا ذلك اليوم السبت في قناتها على "تيلغرام"، لافتة الانتباه إلى كلام نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، بأن "قلوب الأمريكيين لا تنزف فقط من أجل أوكرانيا، وإنما أيضا تجاه جميع العائلات الروسية المتضررة من هذه الحرب".

وقالت: "لطالما لم تشعر واشنطن بأي أسف لا على الأوكرانيين ولا الروس ولا حتى مواطنيها الأمريكيين. ومن أجل جعل قلوب مواطنيها تنزف أكثر، تقوم فيكتوريا نولاند وبقية أركان النظام، بتزويد أوكرانيا بأسلحة بقيمة مليارات الدولارات."

المصدر: تاس

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