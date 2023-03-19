السفير البولندي لدى فرنسا: ستدخل وارسو في صراع مع روسيا إذا هُزمت أوكرانيا

صرح السفير البولندي لدى فرنسا، يان إمريك روسشيزيفسكي، بأنه سيتعين على وارسو الدخول في صراع مع روسيا إذا هُزمت كييف.

وقال الدبلوماسي البولندي: "إذا لم تستطع أوكرانيا الدفاع عن استقلالها، فسنضطر إلى الدخول في هذا الصراع، لأن قيمنا الأساسية ستتعرض للتهديد.. وبالتالي لن يكون لدينا خيار آخر".

وفي وقت سابق، قال النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني، في مقابلة مع وكالة "تاس"، إن بولندا "تجر دول الاتحاد الأوروبي إلى التصعيد في أوكرانيا ضد إرادتها".

ووصف قرار وارسو بتزويد كييف بمقاتلات "ميغ – 29" بأنه "خطير للغاية". وكما قال البرلماني، فإن وارسو "تذهب الآن إلى أبعد من واشنطن" في توفير الأسلحة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن أوكرانيا ستستلم طائرة مقاتلة من طراز "ميغ – 29" من وارسو في الأيام المقبلة.

المصدر: تاس