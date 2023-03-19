هجوم حوارة يتزامن مع انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الأمني

تضاربت المعلومات بشأن انسحاب الوفد الإسرائيلي المشارك في مؤتمر شرم الشيخ الأمني والذي تزامن انعقاده مع تنفيذ شاب فلسطيني هجوما قرب بلدة حوارة اسفر عن إصابة مستوطنين بجروح.

ونقل مراسلنا عن إذاعة "كان" العبرية القول إن الوفد الإسرائيلي انسحب، دون تأكيد الخبر من مصادر إسرائيلية أخرى أو مصادر مصرية.

واستضافت مصر اليوم، اجتماعا خماسيا في مدينة شرم الشيخ لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "مدينة شرم الشيخ تستضيف اليوم اجتماعا خماسيا بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة".

وأضاف أبو زيد أن "الاجتماع يأتي في إطار جهود تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

المصدر: RT