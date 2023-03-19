زاخاروفا تستفسر رأي "الجنائية الدولية" حول تصريح بوش الابن: مهمة أوكرانيا هي قتل أكبر عدد من الروس

تساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا عن تقييم المحكمة الجنائية الدولية لتصريح الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بأن مهمة أوكرانيا هي "قتل أكبر عدد ممكن من الروس".

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وكتبت زاخاروفا في صفتحتها على "تلغرام"، اليوم الأحد: "قال بوش الابن الذي هاجم العراق وأعدم الزعيم الشرعي للبلاد، مؤخرا، إن مهمة أوكرانيا هي قتل أكبر عدد ممكن من الروس. ما رأي المحكمة الجنائية الدولية في هذا؟".

كما نشرت الدبلوماسية الروسية مقتطفات من المقابلة مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت لعام 1996. حين سألتها الصحفية ليسلي شتال عما إذا كانت الأعمال الأمريكية في العراق مبررة. وذكرت الصحفية أن العقوبات الأمريكية ضد العراق أدت إلى مصرع أكثر من نصف مليون طفل أي أكثر مما كان عليه في هيروشيما. وردت أولبرايت قائلة: "أعتقد أنه خيار صعب للغاية. لكننا نعتبر أنه أمر مبرر". وذكرت زاخاروفا أن تلك الأحداث وقعت في عهد جورج بوش الأب.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة الماضية، مذكرة "توقيف" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة "الترحيل غير الشرعي للأطفال الأوكرانيين".

المصدر: تاس