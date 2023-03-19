شمخاني يزور موقع اغتيال سليماني والمهندس بالقرب من مطار بغداد (فيديو)  

زار الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، موقع اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد.

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ووصل شمخاني، صباح اليوم الأحد، صحبة وفد إيراني إلى العاصمة العراقية، في إطار استراتيجية دبلوماسية الجوار.

ورافقه في هذه الزيارة، كل من رئيس البنك المركزي والمساعد الاقتصادي لوزارة الخارجية، ومساعد وزير الخارجية في شؤون دول الخليج العربي.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، ومن المنتظر أن يلتقي شمخاني ويتباحث مع كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في الحكومة العراقية.

ونفذ الجيش الأمريكي عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الاغتيال، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير عام 2020.

المصدر: RT