شمخاني يلتقي مع الرئيس الإماراتي في أبو ظبي

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران ، علي شمخاني، اليوم الخميس.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ في أبو ظبي بحث الطرفان العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية عن علي شمخاني قوله إن زيارته كانت "بداية مفيدة للبلدين للدخول في مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية".

ورفق شمخاني في زيارته إلى الإمارات رئيس البنك المركزي الإيراني ومسؤولون آخرون كبار ، وأجرى محادثات كذلك مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي.

المصدر: وكالات