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هيئات روسية مختصة تجري فحصا فوريا لمستوى الإشعاع عقب إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا

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هيئات روسية مختصة تجري فحصا فوريا لمستوى الإشعاع عقب إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا
Sputnik
مدينة فلاديفوستوك، إقليم بريمورسكي، روسيا
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قال المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية والبيئية بإقليم بريمورسكي إن الخلفية الإشعاعية بالإقليم لا تزال طبيعية، مذكرا بأن هذه هي المنطقة الروسية الحدوية الوحيدة مع كوريا الشمالية.

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وفي تعليقه على التقارير الإعلامية حول إطلاق صاروخ باليستي من كوريا الشمالية في اتجاه بحر اليابان قال فيكتور تشولكوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "الخلفية الإشعاعية في أراضي المنطقة لا تزال طبيعية 9-13 ميكرو آر/ساعة.

من جهته أعلن مصدر في مركز "فلاديفوستوك" لمعالجة المعلومات التابع لخدمة التحذير من موجات تسونامي أنه لم يتم تسجيل أي أحداث زلزالية في بحر اليابان بعد إطلاق محتمل لصاروخ كوري شمالي.

ونقلت وكالة "يونهاب"، اليوم الأحد، عن العسكريين الكوريين الجنوبيين بأن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي في اتجاه بحر اليابان. من جانبها أعلنت مصلحة الأمن البحري باليابان عن تسجيل سقوط محتمل لصاروخ كوري شمالي في البحر. كما أفادت قناة "NHK" نقلا عن مصادر في الأوساط الحكومية أن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الاستثنائية لليابان.

المصدر: نوفوستي

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