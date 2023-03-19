بلغراد وبريشتينا تتفقان على عدة مواقف للتسوية دون التوقيع على أي وثائق

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم السبت، اتفاق بلغراد وبريشتينا في المحادثات التي عقدت بمقدونيا الشمالية، حول عدة نقاط لتنفيذ اقتراح الاتحاد الأوروبي للتسوية.

قال فوتشيتش بعد المحادثات مع رئيس وزراء كوسوفو، ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "اليوم كان يجب أن نتفق على خطة للتنفيذ. لقد توصلنا إلى بعض الاتفاقات، وأنا راضٍ عن ذلك. بالطبع، هذا ليس كل شيء. من المهم أن نقول إن العديد من هذه النقاط التي اتفقنا عليها ستصبح جزءا من إطار المفاوضات لكلا الجانبين، بلغراد وبريشتينا. سيقرر المجلس الأوروبي، كما توقعنا، أن يتم تضمين ذلك في منصة التفاوض بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وقال فوتشيتش بعد محادثات استمرت 12 ساعة مع رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، بوساطة الاتحاد الأوروبي، إن بريشتينا تعهدت بالبدء في تشكيل الحكم الذاتي للمجتمعات الصربية في كوسوفو وميتوهيا.

وأوضح: "إنه لمن الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن يكون تشكيل مجتمع البلديات الصربية [بريشتينا] التزاما ذا أولوية، علاوة على ذلك، وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا في إطار الحوار.. ولا بد لي من القول إننا سعداء حقا بهذا. لقد حددنا خطنا الأحمر، وأعتقد أننا قد تقدمنا ​​إلى الأمام. وأن بريشتينا ستفي أو تبدأ في الوفاء بالتزاماتها، لأنه من الملاحظ أن [بريشتينا] تبدأ فورا في تشكيل الحكم الذاتي للمجتمعات الصربية في كوسوفو وميتوهيا".

وأشار الزعيم الصربي إلى أنه سيخاطب الأمة يوم الأحد، ويشرح بالتفصيل عن تقدم المفاوضات. ووفقا له، اتفقت الأطراف في غضون 30 يوما على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية بقيادة الاتحاد الأوروبي، "والبدء على الفور في الحكم الذاتي للمجتمعات الصربية، وكذلك إنشاء إعلان بشأن الأشخاص المفقودين". في غضون خمسة أشهر، وبحسب فوتشيتش، من المقرر عقد مؤتمر للمانحين.

ومن جهته، أعلن الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن توصل بلغراد وبريشتينا لاتفاق في محادثات مقدونيا الشمالية بشأن خطة لتنفيذ اقتراح التطبيع.

وقال بوريل، عقب المحادثات في أوخريد: "اليوم، كانت المحادثات تدور حول كيفية تنفيذ اتفاق التطبيع، والخطوات العملية: ما الذي يجب القيام به ومتى من الضروري القيام به، ومن سيفعل ذلك وكيف.. بعد 12 ساعة من المفاوضات، لدينا اتفاق حول كيفية القيام بذلك. يمكنني أن أعلن أن كوسوفو وصربيا اتفقتا على ملحق بشأن تنفيذ الاتفاق حول مسار تطبيع العلاقات".

وأضاف بوريل: "من أجل تنفيذ المادة 7 من الاتفاق، تعهدت كوسوفو بالبدء فورا في مفاوضات. لوضع إجراءات وضمانات محددة لضمان مستوى مناسب من الحكم الذاتي للطوائف الصربية في كوسوفو".

وأكد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، أن كوسوفو، المعلنة من جانب واحد، وكجزء من اتفاق بشأن تنفيذ خطة التطبيع مع صربيا، تعهدت بالبدء الفوري في مفاوضات بشأن الحكم الذاتي للمجتمعات الصربية في المنطقة".

ومن جانبه قال رئيس وزراء جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، ألبين كورتي، إن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تجنب التوقيع على خطة لتنفيذ اقتراح الاتحاد الأوروبي للتسوية في محادثات مقدونيا الشمالية.

وقال كورتي: "جئنا إلى أوخريد لتوقيع اتفاقية مع الملحق لتنفيذه. توصلنا إلى اتفاق عام بشأن الملحق، الأمر الذي سيؤدي إلى تنفيذ الاتفاق الرئيسي.. لكن الجانب الآخر كما حدث في الاجتماع الأخير في بروكسل، في 27 فبراير، تملص من التوقيع".

وفي وقت سابق، أعلن فوتشيتش أنه "لن يوقع على أي شيء في أوخريد". وكان قد ذكر في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي لم يسلم حتى الآن إلى بلغراد خطته لتنفيذ التسوية في كوسوفو وفقا للاقتراح الأوروبي الأمريكي.

ونظمت أحزاب المعارضة الوطنية اليمينية إجراءات جماهيرية ضد اقتراح الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة في بلغراد، بموكب في وسط المدينة وتجمع حشد كبير للمطالبة باستقالة الرئيس والحكومة.

المصدر: تاس + نوفوستي