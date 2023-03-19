لحظات مرعبة من داخل استوديو تصوير خلال زلزال الإكوادور (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات مرعبة عاشها عدد من الحاضرين في برنامج تلفزيوني داخل استوديو تصوير بإحدى القنوات، لحظة وقوع زلزال بقوة 6.9 ريختر، في الإكوادور



وظهر في مقطع الفيديوعدد من الحاضرين خلال تقديمهم برنامج على الهواء مباشرة، وقد تفاجأوا بوقوع الزلزال، واهتزاز الأرض من تحتهم، ليقوم أحدهم سريعا من على الكرسي، بعد وقوع الزلزال، بينما قطعت القناة البث المباشر.

وسمع صوت صراخ داخل الاستوديو، قبل أن يعود البث المباشر من جديد، وقام أحد المذيعين بشرح ما حدث.

Los Humildes estaban al aire…en pleno temblor… pic.twitter.com/6SFof6IElk — Diego Arcos S. (@DiegoArcos14) March 18, 2023

هذا وأعلن مكتب رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد يوم السبت، على بعد 59 كيلومترا من مدينة غواياكيل إحدى أكبر المدن في الإكوادور، إلى 12 قتيلا.

وسجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

المصدر: RT + وكالات