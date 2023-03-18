"بوليتيكو": نقص الذخيرة وضعف الإنتاجية بسبب أوكرانيا يهددان بتقسيم "الناتو"

خطط "الناتو" لتجهيز قوات مستعدة للقتال تصل إلى 300 ألف شخص بالقرب من الحدود مع روسيا، يمكن أن تقوض وحدة الحلف بسبب التكاليف الباهظة لتنفيذها، ونقص الأموال والذخائر يعقد الوضع.

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، فإن وزراء دفاع الناتو "سيقدمون هذا الربيع (في اجتماع في بروكسل في 3-4 أبريل) خططا معدلة للدفاع الإقليمي للحلف، والتي ينبغي أن تعيد تحديد بالضبط كيف يعتزم الحلف حماية مليار من سكانه المواطنين، وستكون أعداد [القوات] كبيرة، حيث يتحدث بعض المسؤولين عن 300 ألف جندي من الناتو للسماح لهذا النموذج بالعمل. وهذا يعني قدرا هائلا من التنسيق والتشاور".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "آلاف العسكريين سيكونون مستعدين للمضي قدما في أقصر وقت ممكن لمساعدة دول الناتو"، ويجب الانتهاء من هذه الخطط والموافقة عليها من قبل قمة الحلف في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.

وتواصل "بوليتيكو"، مع ذلك من أجل إعداد مثل هذا العدد من الجنود، لا يحتاجون فقط إلى التجهيز والتسليح، ولكن أيضا لتوفير التدريب المناسب، الذي يتطلب مئات الآلاف من أنواع الذخيرة المختلفة.

وحاليا، تعاني دول "الناتو" بالفعل من نقص في هذه المعدات إثر إرسال معظم مخزوناتها إلى أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، تعتزم دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في نفس الوقت زيادة إمدادات القذائف إلى أوكرانيا وتجديد مخزوناتها على المستوى الوطني.

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ قوله: "المستوى الحالي لاستهلاك الذخيرة [في أوكرانيا] لا يمكن تحمله مقارنة بمستوى إنتاجها".

وبالتالي، تواجه دول الحلف الحاجة إلى زيادة جديدة حادة وكبيرة في الإنفاق العسكري والإنتاج العسكري، ولا يتضح في الوقت الحالي ما إذا كانت هناك قدرة صناعية كافية لذلك.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "بمجرد أن تصبح الخطط [العسكرية] للحلف جاهزة، سيتعين على دول الناتو المشاركة وتوفير الجنود والطائرات والسفن والدبابات لملء جميع أعمدة هذه الخطة. وسيجري اختبار وحدة الناتو في هذا الصيف، عندما يجتمع زعماء دول الحلف الثلاثين في فيلنيوس".

وفي الوقت نفسه، تؤكد "بوليتيكو" أنه في حالة تشعر فيها دول "الناتو" بالقلق بالفعل بشأن مستوى مخزونات أسلحتها، وأوكرانيا في حاجة ماسة إلى ذخيرة وأسلحة جديدة من دول الحلف، "هناك خطر من أن لن يتمكن جميع أعضاء الحلف من الوفاء بوعودهم بالمساهمة في خطط الدفاع للناتو".

المصدر: تاس