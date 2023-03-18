عسكري أمريكي مخضرم: الروسيات جميلات بطبيعتهن ولا يطاردن الميول الغربية

كتب المحارب المخضرم والكاتب الأمريكي نوكتيس درافين، على صفحته على "تويتر"، أن النساء الروسيات جميلات لأنهن يبقين دائما على طبيعتهن ولا يطاردن الميول الغربية.

وقال: "في روسيا، المرأة جميلة ولا تكره الرجل".

وأضاف العسكري المخضرم مازحا، على عكس بعض ممثلات الدول الغربية، "النساء الروسيات ليس لديهن أعضاء تناسلية ذكورية".

وتلقت تغريدة درافين ردا إيجابيا من المتابعين، لذلك، لاحظ بعض المستخدمين أن الفتيات في روسيا يرغبن في تكوين أسرة ومستعدات لها، بينما في الولايات المتحدة وأوروبا، على العكس من ذلك، ترفض العديد من النساء القيام بذلك.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تلتزم "بالقيم الروحية والتقاليد التاريخية" الخاصة بها، وتبتعد عن "الاضطرابات الاجتماعية والثقافية" لدى الغرب.

وأضاف: "البعض في الغرب يعتقدون أن محو صفحات كاملة من تاريخهم، وعكس التمييز وجعله ضد الأغلبية لصالح الأقليات، يعتبر بمثابة تجديد للمجتمع".

ووصف الرئيس الروسي تعليم الأطفال أن "الصبي يمكن أن يصبح فتاة والعكس صحيح" بأنها فكرة "بشعة" وتقترب من كونها "جريمة ضد الإنسانية"، مشيرا إلى أن مؤيدي حقوق المتحولين جنسيا يطالبون بوضع حد "للأمور البديهية، كالأم أو الأب أو الأسرة أو الاختلافات بين الجنسين".

المصدر: نوفوستي