أكبر حزب معارض في تركيا يعلق على إعادة تطبيع العلاقات التركية المصرية

تمنى أونال تشيفيكوز، نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" في تركيا، (أكبر أحزاب المعارضة)، أن تكون نتائج إعادة تطبيع العلاقات التركية المصرية نظيفة وإيجابية وجيدة.



وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أونال تشيفيكوز، مسؤول السياسة الخارجية في حزب "الشعب الجمهوري": "على مدى سنوات، دافعنا عن إعادة تطبيع العلاقات التركية المصرية، وبدء الحوار واللقاءات بين الطرفين (التركي والمصري)".

وأضاف: "أخيرا، سمعتنا الجهات الحاكمة في تركيا، وبدأوا يستمعون لما نقوله..الأمر متأخر كثيرا، ولكن نأمل أن تكون النتائج نظيفة وإيجابية وجيدة".





Yıllardır Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesini, diyalog ve görüşmelerin başlamasını savunuyoruz. İktidar nihayet bizi duydu ve dinliyor! Geç oldu ama umarız temiz olur! pic.twitter.com/53fqx4IYqn — Ünal Çeviköz (@UnalCevikoz) March 18, 2023

وصباح اليوم السبت، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير في العاصمة القاهرة.

وقال شكري إن هناك إرادة سياسية لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا.

كما أوضح تشاووش أوغلو بأن "القاهرة وأنقرة تتخذان خطوات إيجابية لتطوير العلاقات"، مؤكدا أنه "سيكون هناك لقاء مرتقب بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان".

المصدر: RT