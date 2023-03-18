وزير السياحة الإيراني ينتقد إغلاق مواقع أثرية أمام السائحات غير المحجبات

دعا وزير السياحة الإيراني، عزت الله ضرغامي لعدم تحويل البلاد لمكان غير آمن للسياح، مؤكدا عدم رضاه عن قرارات السلطات بإغلاق مواقع سياحية بذريعة عدم مراعاة ارتداء السيدات للحجاب.

ونقل التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، عن ضرغامي، قوله "أنا لست مع قرار الإغلاق، فهذا إضعاف للحقوق العامة، خاصة إذا كان بعض السياح قد حجزوا فيها للإقامة أو خططوا لذلك".

وأضاف:"يجب ألا نظهر البلد على أنه غير آمن للسياح الأجانب، وإذا كنا نريد مواجهة آثار ونتائج سياسة الإيرانوفوبيا، فالسائح الأجنبي هو أحد عناصر نجاح هذه المواجهة".

وتابع ضرغامي "تخيلوا أن هذا السائح حجز مكانا، وأقام فيه وبعد ذلك صدر قرار بإغلاقه لسبب ما!".

وشهدت إيران، منتصف سبتمبر الماضي، احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".

واتهمت طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.

وكان القضاء الإيراني، قد أعلن قبل أسبوع، "الإفراج عن 98.5% من الذين تم اعتقالهم في العاصمة طهران بتهمة المشاركة في أعمال الشغب خلال الأشهر الأخيرة".

المصدر: سبوتنيك