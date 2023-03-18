حركة "النجباء" العراقية تدين تدنيس القرآن الكريم من قبل جنود أوكرانيين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية العراقية، حركة النجباء، إحراق الجنود الأوكرانيين، للقرآن الكريم، ودعت الحكومة العراقية، "لاتخاذ موقف حازم ضد ما تم اقترافه بحق كتاب الله".

وأوضحت الحركة في بيانها، أن "المسلمين في أرجاء العالم، شاهدوا بأسف وغضب انتهاك الجنود الأوكرانيين لحرمة للقرآن الكريم، معتبرين أن سلوكهم يعبر عن نفسيات مريضة لا تقيم وزنا لمشاعر الآخرين ومقدساتهم وحرماتهم، والتي هي أعز من الأنفس والأموال".

وأضاف البيان، أن سلوك الجنود الأوكرانيين هذا، ليس إلا تعبيرا صريحا عن الثقافة المقيتة التي تبثها الدمية الصهيونية الأمريكية بين الأوكرانيين "في إشارة إلى زيلينسكي وأعوانه"، بهدف التقرب من أعداء الإسلام والإنسانية لضمان دعمهم".

وأكدت الحركة، أن زيلينسكي وأعوانه مسؤولون أمام مسلمي العالم عن أفعالهم الشنيعة، وأساليبهم الدنيئة.

ودعت الحركة جميع مسلمي العالم لاتخاذ موقف مسؤول بالدفاع عن كتاب الله، وإعادة النظر في علاقاتهم ومواقفهم تجاه الحكومة الأوكرانية.

إقرأ المزيد

المصدر: RT