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القيادات العسكرية الأمريكية يبحثون الوضع الميداني مع القيادة الأوكرانية

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القيادات العسكرية الأمريكية يبحثون الوضع الميداني مع القيادة الأوكرانية
Legion-Media Zoonar
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بحث كبار القادة العسكريين الأمريكيين مع القيادة الأوكرانية الوضع الميداني في أوكرانيا، مؤكدين استمرار الدعم الأمريكي لكييف.

وجاء في بيان لمجلس الأمن القومي الأمريكي، يوم الجمعة، أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي أجريا اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف وقائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني ومدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك.

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وبحث الجانبان "الدعم الأمريكي الثابت للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن "المسؤولين الأوكرانيين قدموا آخر المعلومات عن الوضع الميداني وأعربوا عن امتنانهم للدعم الأمريكي المستمر في مجال الأمن".

وأضاف البيان أن "المسؤولين الأمريكيين أكدوا ثبات دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا التي تدافع عن سيادتها ووحدة أراضيها".

ولفت البيان إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انضم إلى الحديث في نهايته، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

المصدر: تاس

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