واشنطن بصدد الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ستقدم دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأيام القريبة القادمة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي له يوم الخميس: "ستسمعون خلال الأيام القادمة إعلانا جديدا حول تقديم الولايات المتحدة مزيدا من المساعدات العسكرية (لأوكرانيا)".

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ولم يكشف كيربي عن أي تفاصيل بشأن حجم المساعدات الجديدة أو الأسلحة والمعدات العسكرية التي ستضمها.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعمي أوكرانيا، وقد قدمت لها مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار.

المصدر: تاس