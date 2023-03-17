قديروف: المحكمة الجنائية الدولية رضخت أمام سيدها من وراء المحيط

صرح الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، تعليقا على إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، بأن الجنائية الدولية أظهرت أنها لا تتمتع باستقلالية، لكنها ببساطة تتبع أوامر سيدها عبر المحيط.

وكتب قديروف على قناته في "تيليغرام": "أظهرت المحكمة الدولية أنها لا تتمتع بوضع مستقل، لكنها رضخت بشكل حاذق أمام سيدها من وراء المحيط، في عجلة من أمرها لتنفيذ أوامره. وكانوا في عجلة من أمرهم إلى لعق يد سيدهم لدرجة أنهم لم يكن لديهم الوقت للعمل على الصياغة. كل هذه الديمقراطية والليبرالية الفخمة هي أكاذيب وتهريج سيرك".

وأضاف الرئيس الشيشاني أن العديد من المنظمات الدولية لم تعد مستقلة منذ فترة طويلة وتعمل بناء على أوامر.

ودعا قديروف مواطني أوروبا إلى بناء "دول جديدة ذات عقائد خالصة وخالية من الانحرافات والأقليات والتشوهات عن طموحات الآخرين".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.

وكتبت زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام": " قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

كما علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.

وكتب مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية على "تويتر": "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين.. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة".

المصدر: نوفوستي + RT