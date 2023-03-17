تجنيد مهربين إسرائيليين.. تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا

أعلن الدرك الفرنسي يوم الجمعة، تفكيك شبكة هرّبت أكثر من ثمانية أطنان من القات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا تبلغ قيمتها السوقية 1.2 مليون يورو.

وذكر الدرك الفرنسي في بيان أن التحقيق أتاح توقيف "تسعة مهربين" وضبط "242 كيلوغراما من القات و28 ألف يورو وسيارتين" يوم الثلاثاء الماضي،لافتا إلى أن المتهمين مثلوا أمام العدالة الجمعة.

وأوضح البيان أن التحقيق بدأ الصيف الماضي على أساس معلومات من قسم أبحاث النقل الجوي الفرنسي الذي كشف عن إمداد "مستمر" من القات جوا من إسرائيل إلى مغتربين من شرق إفريقيا في باريس وهولندا، حيث فتح على إثر ذلك مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا أوليا.

وبينت تحقيقات الدرك أن الشبكة جندت مهربين في إسرائيل لنقل المادة المخدرة في أمتعتهم.

وأشار الدرك إلى أنه بمجرد وصولهم إلى فرنسا، كان المهربون يتوجهون إلى فنادق قرب المطار حيث "يجمع أعضاء الشبكة الأمتعة لتزويد زبائنهم في هولندا وباريس".

وأفاد المحققون بأنه جرت "خلال ثمانية أشهر، أكثر من خمسين رحلة نقلت خلالها أكثر من ثمانية أطنان من القات عن طريق الرحلات الجوية التجارية".

المصدر: "فرانس برس"