إسرائيل تحبط تهريب مخدر خطير للشواذ في طريقه لمصر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن شرطة حرس الحدود أحبطت تهريب شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى مصر.

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وقال الإعلام الإسرائيلي إنه في إطار نشاط لجنود قوة شرطة المنطقة الحدودية الجنوبية ومفتشي الجمارك عند معبر إيلات والمحققين لوحدة المخدرات بجمارك إيلات ، وصلت سيارة تقل ثلاثة ركاب ليلا الجمعة، أرادوا التحرك عبر معبر "بيجن" (طابا) في اتجاه مصر.

وقامت قوات الشرطة الإسرائيلية بتفتيش سائق السيارة الذي تبين عدم صلاحيته للقيادة وتم اعتقاله على الفور، أثناء تفتيش السيارة، تم ضبط ما يقرب من 8 كيلو غرامات من مادة يشتبه في أنها مخدر اصطناعي المعروف باسم "تينا" أو كريستال ميث و2 كيلوغرام من بذور القنب.

وعلى الفور تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم، وهما من سكان قرية باقة الغربية وسائق السيارة من سكان مدينة رهط البدوية بصحراء النقب، وتم نقلهما إلى شرطة إسرائيل للاستجواب.

ويستخدم مخدر "تينا" أو كريستال ميث بين أفراد مجتمع المثليين، حيث أصبح مخدر الكريستال ميث، المعروف بين أفراد مجتمع المثليين باسم "تينا" (اختصار كريستينا) مخدر حفلات شائع بين أفراد هذا المجتمع. لقد اكتسب استخدام هذا المخدر زخمًا كبيرًا في الخارج، وفي السنوات الأخيرة وصل أيضا إلى إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية