نيبينزيا: قرار الجنائية الدولية سخيف.. روسيا لا تعترف به وهذا مرفوض قانونيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرار سخيف وغير مقبول من وجهة نظر قانونية.

وشدد نيبينزيا: "هذا أمر سخيف للغاية وغير مقبول من وجهة نظر قانونية، نحن لا نعترف بأي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية".

وصرح ليونيد سلوتسكي، رئيس الشؤون الدولية بمجلس الدوما، في وقت سابق، بأنه ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال لفلاديمير زيلينسكي، وعصابته ورعاتهم الغربيين، فهم مجرمو حرب حقيقيون.

كما علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

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المصدر: تاس