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الجيش الإسرائيلي: رصد مسيّرة داخل الأراضي الإسرائيلية خلال أعمال تمشيط على الحدود اللبنانية (صورة)

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الجيش الإسرائيلي: رصد مسيّرة داخل الأراضي الإسرائيلية خلال أعمال تمشيط على الحدود اللبنانية (صورة)
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة رصد مسيرة (درون) داخل الأجواء الإسرائيلية، خلال أعمال تمشيط على الحدود اللبنانية.


وعلى حسابه في "تويتر"، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "خلال أعمال تمشيط على الحدود اللبنانية في وقت سابق اليوم، رصدت القوات مسيرة درون داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".

المصدر: RT

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