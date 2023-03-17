الجيش الإسرائيلي: رصد مسيّرة داخل الأراضي الإسرائيلية خلال أعمال تمشيط على الحدود اللبنانية (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة رصد مسيرة (درون) داخل الأجواء الإسرائيلية، خلال أعمال تمشيط على الحدود اللبنانية.



وعلى حسابه في "تويتر"، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "خلال أعمال تمشيط على الحدود اللبنانية في وقت سابق اليوم، رصدت القوات مسيرة درون داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".

خلال اعمال تمشيط على الحدود اللبنانية في وقت سابق اليوم رصدت القوات مسيرة درون داخل الأراضي الإسرائيلية. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل pic.twitter.com/riZhYBzSlh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 17, 2023

المصدر: RT