قناة "المنار": خنزير بري يعبر السياج الحدودي ويشغل 7 مواقع ومدفعية ودبابات الجيش الإسرائيلي

قال مراسل قناة "المنار" المقربة من "حزب الله" اللبناني، علي شعيب، إن سبب استنفار الجيش الإسرائيلي وإطلاقه لقنابل الإنارة على الحدود البرية هو خنزير بري عبر السياج الحدودي.

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب علي شعيب: "خنزير بري عبر السياج الحدودي شغل 7 مواقع ومربضي مدفعية ودبابات الحافة الأمامية و حبس سكان 4 مستوطنات بالمنازل وفعل صفارات الإنذار وأضاء أبراج التجسس وحرك عشرات الآليات وشغل عشرات المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام!! إنه الخوف من البعبع اللبناني بأمه وأبيه".

خنزير بري عبر السياج الحدودي شغّل 7 مواقع و مربضين مدفعية و دبابات الحافة الأمامية و حبس سكان 4 مستوطنات بالمنازل وفعل صفارات الإنذار وأضاء ابراج التجسس وحرك عشرات الآليات وشغل عشرات المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام !!



إنه الخوف من البعبع اللبناني بأمه وأبيه. — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 16, 2023

ويأتي ذلك بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، قنابل إنارة، جراء اشتباه بعملية تسلل على حدود لبنان.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عدم وقوع عملية تسلل بعد تفتيش المنطقة.

المصدر: RT