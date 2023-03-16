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قناة "المنار": خنزير بري يعبر السياج الحدودي ويشغل 7 مواقع ومدفعية ودبابات الجيش الإسرائيلي

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AFP
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قال مراسل قناة "المنار" المقربة من "حزب الله" اللبناني، علي شعيب، إن سبب استنفار الجيش الإسرائيلي وإطلاقه لقنابل الإنارة على الحدود البرية هو خنزير بري عبر السياج الحدودي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب علي شعيب: "خنزير بري عبر السياج الحدودي شغل 7 مواقع ومربضي مدفعية ودبابات الحافة الأمامية و حبس سكان 4 مستوطنات بالمنازل وفعل صفارات الإنذار وأضاء أبراج التجسس وحرك عشرات الآليات وشغل عشرات المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام!! إنه الخوف من البعبع اللبناني بأمه وأبيه".

ويأتي ذلك بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، قنابل إنارة، جراء اشتباه بعملية تسلل على حدود لبنان.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عدم وقوع عملية تسلل بعد تفتيش المنطقة.

المصدر: RT

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