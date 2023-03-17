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أردوغان يبلغ ستولتنبرغ ببدء المصادقة على انضمام فنلندا للناتو

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أردوغان يبلغ ستولتنبرغ ببدء المصادقة على انضمام فنلندا للناتو
Globallookpress Turkish Presidency
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أكد مكتب الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ببدء تركيا عملية المصادقة على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.

وقالت الرئاسة التركية للصحفيين، يوم الجمعة، إنه "جرت مناقشة الأحداث المتعلقة بعملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو. وأعلن الرئيس أردوغان أن فنلندا تتميز عن السويد بشكل إيجابي في ما يخص موقفها، وأن تركيا قررت بدء عملية المصادقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو في مجلس الأمة الكبير (البرلمان)".

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وأبلغ أردوغان ستولتنبرغ كذلك بعزمه مواصلة المفاوضات مع السويد بشأن انضمامها إلى الناتو.

وأكد الرئيس التركي أن "تطور هذه العملية سيعتمد بشكل مباشر على الخطوات المحددة التي ستتخذها السويد".

وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة عن استعداد أنقرة للمصادقة على انضمام فنلندا إلى الناتو.

المصدر: تاس

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