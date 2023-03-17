بيسكوف: محادثة هاتفية مطولة ومفصلة أجريت بين بوتين ولوكاشينكو

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مطولة مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو،ناقشا فيها قضايا التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار بيسكوف: "أجرى مؤخرا الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، محادثة مطولة ومفصلة إلى حد ما، وتطرقا في المحادثة الهاتفية لقضايا التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين".

وأكد بيسكوف أن جدول الأعمال يتضمن بالإضافة إلى ذلك "القضايا الجوهرية المتعلقة بالتحضير لمجلس الدولة الأعلى لروسيا وبيلاروس المقرر عقده في أبريل".

وأضاف بيسكوف أن مواضيع "التفاعل المحتمل في إطار العمل على إنشاء ممرات نقل دولية" تمت مناقشتها أيضا.

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المصدر: تاس