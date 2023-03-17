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الكرملين: موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي

موسكو: قرار الجنائية الدولية لا يعني روسيا من وجهة نظر قانونية

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موسكو: قرار الجنائية الدولية لا يعني روسيا من وجهة نظر قانونية
Sputnik
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.

وكتبت زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام": " قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

وتابعت: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه.. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة، وستكون المذكرات المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

المصدر: RT

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